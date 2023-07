Zu einem tragischen Arbeitsunfall ist es am Mittwoch in einem Industriebetrieb im Bezirk St. Veit gekommen. Ein 52 Jahre alter Mann führte Pumparbeiten mit einer stark ätzenden Chemikalie auf einer Arbeitsplattform an einem Kesselwagen durch. Aus bisher unbekannten Gründen dürfte er dabei vermutlich das Bewusstsein verloren haben, woraufhin er stürzte, heißt es seitens der Polizei. "Laut Auskunft des Notarztes hat es sich um ein Herzversagen gehandelt. Durch geeignete Sicherungsmaßnahmen konnte ein Sturz verhindert werden", vermeldet die Treibacher Industrie AG in einer Aussendung. Das Unternehmen bedauert den Vorfall zutiefst, der Vorstand habe in einer internen Mitteilung seine Betroffenheit Ausdruck verliehen. Man werde außerdem die Hinterbliebenen unterstützen.

Gefunden wurde der 52-Jährige von einem Mitarbeiter der ÖBB und einem Arbeitskollegen aufgefunden. Die beiden Männer hoben den Verunfallten auf die Arbeitsplattform zurück und begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Der Mann wurde daraufhin von der FF Althofen mit einer Drehleiter geborgen und von der Rettung unter Reanimation in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Im Klinikum konnte nur noch der Tod des Verunfallten festgestellt werden.

Für ein Fremdverschulden liegen derzeit keine Anhaltspunkte vor. Da der Hergang des Unfalles noch nicht geklärt ist, wurde von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine Obduktion angeordnet und von der Polizei Althofen werden diesbezüglich weitere Erhebungen durchgeführt.