"Wir hatten Riesenglück", sagt der 25-Jährige. Der Liebenfelser saß mit seiner Freundin Montagabend in Dullach in Völkermarkt in seinem Auto, als dieser plötzlich von zwei Bäumen getroffen wurde. Ein Baumstamm krachte auf die Frontscheibe, der andere durchbohrte den Wagen und schlug auf der Fahrerseite ein. "Da denkt man nicht mehr viel. Wir haben nur gehofft, dass nicht noch ein Baum auf das Auto stürzt", sagt er. Er alarmierte mit seinem Handy die Polizei, diese verständigte die Feuerwehr.