"Wir haben Jugendliche in Knappenberg gefragt, wohin sie Eis essen gehen, sie fahren nach Klagenfurt", erklärt Jakob Wendl, für das Unternehmen Jufa-Gästehäuser zuständig für den Bereich Mittelkärnten. Das kann sich nun ändern, am Montag wurde ein Eissalon beim Jufa-Hotel eröffnet. "Ich muss mich heute noch entscheiden, ob ich traditionell Schoko mit Vanille nehme, oder doch einmal was anderes", scherzte Jufa-Geschäftsführer Gerhard Wendl vor der Eröffnung am Vormittag. Die Auswahl des Salons geht darüber hinaus, die Eismanufaktur "Valentino" aus dem steirischen Deutschlandsberg liefert das Eis. Für den Betrieb des Eissalons samt Service-Personal sorgt das Jufa-Hotel selbst.

Das Jufa-Hotel in Knappenberg ist um einen Eissalon reicher © Kk/JUFA

"Ein Raum, der im Hotel ungenutzt war, wurde ausgebaut und aufgepeppt und wir haben einen Eissalon dazugemacht", so Jakob Wendl. Urlaubsfeeling will man liefern, Sonnenterrasse inklusive. Es soll ein Angebot werden für Einheimische wie Gäste des Hotels. Damit will man auch eines ändern: "Es gibt keinen regionalen Treffpunkt in Knappenberg", so Lukas Wendl.

Man hat noch einen weiteren Plan – einen kleinen Nahversorger für Knappenberg. Das Hotel funktioniert gut, die Yoga-Retreats etwa steigen stark. Gerhard Wendl: "Es läuft sehr gut, aber selbst diese Gäste wollen gewisse Mini-Infrastrukturangebote." So gab es am Montag auch Gespräche mit der Gemeinde Hüttenberg, ob und wie man das Vorhaben angehen könnte. "Wir sind in intensiven Gesprächen, wir wollen nicht groß einsteigen ins Nahversorgerbusiness, aber wir könnten uns vorstellen, den Markt mitzubetreuen", erklärt Gerhard Wendl. In den nächsten Wochen wird sich herausstellen, ob das gelingt.