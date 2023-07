Mit Songs wie "Angels", "Feel" oder "She's the One" begeisterte er Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Menschen rund um den Globus. Am Samstag, 22. Juli, kommt Robbie Williams im Rahmen seiner Tour "XXV" – die Ziffern stehen für Williams 25-jähriges Bühnenjubiläum als Solokünstler – ins sogenannte Viereck am Fuße der Burg Hochosterwitz.

Dass der britische Popstar nach seinem Konzert im Wörthersee Stadion vor sechs Jahren erneut in Kärnten gastiert, ist der Verdienst der Konzertagentur Howart.live. "Wir rechnen mit 15.000 bis 18.000 Besuchern. Der Kartenverkauf läuft noch", sagt Geschäftsführer Stefan Walcher. Ein Großteil der Fans werde aus Kärnten anreisen, gefolgt von West-Österreich und Deutschland. "Wir wissen auch von vielen Gästen aus Großbritannien, Slowenien und Italien."

Viele Gäste, keine Betten

Seit Wochenbeginn befinden sich bis zu 200 Mitarbeiter vor Ort. Am Konzertabend werden rund 700 Personen für einen geregelten Ablauf vor und hinter der Bühne sorgen. Über 25 Sattelzüge sind für die Anlieferung der Grundinfrastruktur im Einsatz. Den Besuchern stehen rund 150 Mobiltoiletten und Handwaschstationen zur Verfügung. Im Gastro-Logistiklager warten über 1000 Fässer und zig Paletten Getränke. "Unser Partner Villacher Brauerei stellt knapp 200 Laufmeter Theken samt Ausschankanlagen", sagt Walcher.

Ein Event dieser Größenordnung bringt auch Herausforderungen für die Region mit sich. "Die Bettenanforderung übersteigt das Angebot bei Weitem. Wir bekommen viele verzweifelte Anfragen", so Walcher, der für die Beantwortung der Anfragen extra drei Mitarbeiter angestellt hat.

Seit Monaten ausgebucht

5795 Betten gibt es in der Region Mittelkärnten. Da das Konzert in die Hochsaison fällt, sind viele mit Feriengästen belegt. So auch jene im Hotel Längseeleit'n von Manfred Fellner, dem Obmann des Tourismusverbandes St. Georgen am Längsee: "Wir sind seit einem halben Jahr ausgebucht. Wenn Konzertgäste anrufen, versuche ich sie an Kollegen zu vermitteln." Nichtsdestotrotz hofft Fellner, dass weitere Auftritte internationaler Stars im Viereck folgen. "Wir erwarten uns eine größere Bekanntheit für unseren unverbauten Längsee."

WKO-Bezirksstellenobmann Walter Sabitzer kennt das Problem: "Das Konzert hat einen immensen Werbewert und positioniert den Bezirk St. Veit über die Grenzen hinaus als Eventlocation. Um daraus Wertschöpfung zu generieren, braucht es jedoch mehr Betten. Derzeit haben wir Probleme, einen Reisebus mit 40 Leuten unterzubringen, weil kaum ein Betrieb so viele Zimmer hat."

Man wolle nun gemeinsam mit der Tourismusregion Mittelkärnten ein Konzept erarbeiten, um "den Bezirk auf die nächste Ebene zu bringen."