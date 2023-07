Bei der Kochshow "Mein Lokal, Dein Lokal" auf Kabel Eins treten immer fünf Gastronomen in einen freundschaftlichen kulinarischen Wettstreit. Nächste Woche stellt Spitzenkoch Mike Süsser Gastronomen aus Mallorca vor. Und diesmal ist ein Kärntner Spitzenkoch dabei, der gebürtige Görtschitztaler Simon Petutschnig. Er betreibt in der Altstadt von Palma ein Lokal.

Auch das "East26" in Santanyí, "La Paloma" in Palmas La-Lonja-Viertel, "Nirador" in Paguera und das Restaurant "Mirador de Cabrera" schafften es in die Sendung, in der die Gastronomen sich gegenseitig bewerten. Los geht's mit dem Mallorca-Special am Montag. Ausgestrahlt wird die Kochshow dann von Montag bis Freitag jeweils ab 17.55 Uhr. Petutschnig ist mit seinem Lokal "la fera" am Dienstag, 18. Juli, an der Reihe.

Von der Schweiz bis nach Spanien

Den Ebersteiner hat es nach seiner Lehre in Althofen über Stationen am Ossiacher See, in Tirol und in der Schweiz nach Spanien verschlagen, wo er in mehreren Häusern an unterschiedlichen Orten – von der Costa Brava bis Barcelona – kochte. Seit sechs Jahren betreibt er sein eigenes Lokal auf Mallorca.

Für Süsser, der den Dreh begleitet und Tipps gibt, ist die Arbeit mit Kärntner Köchen nicht neu, denn im Vorjahr war er in Villach, Klagenfurt und am Wörthersee unterwegs, um eine eigene Kärntner "Mein Lokal, Dein Lokal"-Staffel zu drehen.