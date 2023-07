"Heute dein Auto, morgen vielleicht Du!" – einen Zettel mit dieser Aufschrift soll ein 30-jähriger St. Veiter in der Nacht auf Dienstag an einem Auto in seiner Heimatgemeinde befestigt haben.

Insgesamt ist er verdächtig, sechs Pkw beschädigt zu haben, indem er Teile des Fahrzeuges mit schwarzem Lack besprühte. Weiters verdächtig, bei einem der Autos – bei welchem er auch den Zettel hinterließ – die Rückleuchten eingeschlagen und Fahrzeugteile zerkratzt zu haben. Außerdem entfernte er vermutlich beide Kennzeichen des Pkw. Diese konnten vorerst nicht aufgefunden werden.

Der 30-Jährige wurde um 3.25 Uhr von einer Polizeistreife in St. Veit an der Glan auf frischer Tat ertappt und wurde vorläufig festgenommen. Er ist zu den Straftaten voll geständig und wird auf freiem Fuß angezeigt. Die Schadenshöhe ist zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch unbekannt.