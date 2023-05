Diese Zeitreise von der Gegenwart ins Mittelalter und wieder retour in zwei Stunden hat etwas Einzigartiges in Mitteleuropa. So lange dauert nämlich ein durchschnittlicher Besuch der Burgbaustelle in Friesach, wo man alle Facetten eines Burgbaues miterleben und miterspüren kann. „Seit 2009 gehen wir in Friesach der Frage nach, wie und mit welchen Materialien und Arbeitsgeräten solch ein monumentales Bauwerk im Mittelalter überhaupt errichtet werden konnte“, sagt Burgbauherr Gerald Krenn.