Mitte April hat Nik P. seinen neuen Song "Mit den Füßen im Meer" präsentiert. "In dem Lied erzähle ich, dass wir uns immer in diesem Alltagstrott befinden und jeder hat immer die Gedanken im Kopf, wo verbring ich meinen Urlaub, was mach ich in meinem Urlaub. Da möchte ich mit meinem Lied ein bisschen unterstützen und sagen: Leute, lasst einfach die Füß' ins Wasser hängen am Meer, am See oder sonst wo und genießt einfach das Leben, dafür sind wir hier!", so der erfolgreiche Schlagerstar, der sich heuer auf seiner 25-Jahre-Jubiläums-Tournee befindet.

Dass alles einst auch anders hätte kommen können, verriet er jüngst in einem Interview mit "Meine Schlagerwelt". Denn gerade zu Beginn seiner Karriere habe es einige Diskussionen mit der Plattenfirma gegeben. Irgendwann stand sogar ein Ende der Karriere im Raum. "Dann haben wir gesagt: Okay, das Album noch und wenn es nicht funktioniert, dann lassen wir es", so der gebürtige Kärntner. Genau in dieser Zeit entstand sein größter Hit "Ein Stern" – damit waren alle Diskussionen beendet, die Musikkarriere gerettet.

Sehr persönliche Einblicke in sein Leben und seine Karriere gab Nik P. (bürgerlich: Nikolaus Presnik) Freitagabend auch bei der Sendung "Musikgeschichten" im MDR. Dort erfuhr man unter anderem, warum Andrea Berg eine der wichtigsten Frauen in der Karriere des 61-Jährigen ist.