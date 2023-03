Die US-Universität Princeton gehört zu den renommiertesten und gleichzeitig zu den reichsten Hochschulen der Welt. Was das mit dem 20-Jahr-Jubiläum der Trigonale zu tun hat? Die bemerkenswert gute finanzielle Ausstattung der Hochschule macht ein Konzert möglich, das ansonsten „unfinanzierbar“ gewesen wäre, erzählt Stefan Schweiger: Bei ihm hat Gabriel Crouch angerufen, der im Vorjahr mit seinem Vokalensemble Gallicantus Gast der Trigonale war. Der britische Musiker ist außerdem Leiter der chorischen Aktivitäten von Princeton und geht mit seinem 100 Studentinnen und Studenten starken „Glee Club“ auf Europa-Tournee. Seine Anfrage: Ob man in Kärnten proben und auch gleich ein Konzert bestreiten könne? Er würde gerne Bachs „Magnificat“ aufführen und „hat mich gebeten, die Instrumentalisten für das Konzert zu buchen“, erzählt Schweiger. Zusatz: „Princeton finanziert alles.“ Eingemietet hat sich der Chor im Seepark Hotel in Klagenfurt, um von hier aus dann auch etwaige Auftritte im nahen Ausland zu bestreiten. Kommenden Sonntag wird mit dem Sonderkonzert das 20-Jahr-Jubiläum der Trigonale eröffnet – Karten dafür gibt es zum wohlfeilen Preis von 15 Euro.