Am 12. März ist es wieder so weit. Zum 95. Mal findet im Dolby Theatre in Los Angeles die Oscarverleihung statt. Im Anschluss an die Academy Awards findet alljährlich der große Governor Ball statt. Seit fast 30 Jahren verköstigt dort der gebürtige Kärntner Wolfgang Puck die Hollywoodstars. Im amerikanischen Frühstücksfernsehen gab er jetzt eine exklusive "Kostprobe". Puck verriet, was in diesem Jahr auf der Speisekarte steht.

Eines ist klar: Es wird wieder eine aufwendige Party mit ausgefallenen köstlichen Kreationen. In diesem Jahr kocht der gebürtige Kärntner gemeinsam mit dem britischen Koch Elliott Grover. Puck hob zwei neue Gerichte speziell hervor: glasiertes Hähnchen mit Kokosnuss-Pandanblatt-Waffeln nach asiatischer Art und Maison-Hähnchensalat, serviert auf einem Endivienblatt.

Aber auch Fish & Chips oder Beef Wellington werden kredenzt. Und, nicht zu vergessen, Pucks mittlerweile berühmte Oscars zum Vernaschen. Die Schokolade-Statuen werden mit 24 Karat Gold überzogen.