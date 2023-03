Die Polizei in Kärnten hat am Mittwoch einen mutmaßlichen Schlepper gefasst. Der 29-jährige Tadschike soll 15 Personen in einem Kastenwagen transportiert haben, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten in der Nacht auf Donnerstag mit. Der Mann wurde im Bezirk St. Veit an der Glan gefasst, nachdem er die illegal eingereisten Migranten im Grenzort Thörl-Maglern (Bezirk Villach-Land) aus seinem Auto aussteigen lassen. Es handelte sich um zwei Marokkaner und 13 Bangladeschis.