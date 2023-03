In der Gemeinde Brückl im Bezirk St. Veit hat sich am Mittwochvormittag ein Arbeitsunfall ereignet. Gemeinsam mit ihrem Vorarbeiter führte eine 20-jährige Arbeiterin am Gelände einer Firma Arbeiten an einem Säurebehälter durch. Dabei öffnete sich aus unbekannter Ursache ein Kugelventil, woraufhin der 20-Jährigen Salzsäure ins Gesicht spritzte. Die Frau wurde verletzt und nach Erstversorgung durch die anwesenden Kollegen von der Rettung auf die Augenabteilung des Klinikum Klagenfurt gebracht.