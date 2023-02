Zu einer starken Rauchentwicklung wurden am Montag um 19.30 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren (FF) St. Veit an der Glan und St. Donat in die St. Veiter Ortschaft Baiersdorf gerufen. Der Grund: Ein defektes Teil an der Förderschnecke einer Hackschnitzelanlage sorgte für zu viel Brennmaterial im Verbrennungsraum des Ofens. Der Druck wurde so groß, dass sich der Verschlussdeckel dieses Ofens öffnete und massiv Rauch ausdringen konnte. Das gesamte Wohnhaus war davon betroffen. Die FF-Mannschaften konnten durch ihr rasches Eingreifen Gröberes verhindern. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.