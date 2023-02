Mehrere Diebe, die in den vergangenen Monaten in Selbstbedienungsläden im Bezirk St. Veit/Glan und in Klagenfurt-Land zugeschlagen haben, gingen jetzt den Beamten der Polizeiinspektion St. Veit an der Glan ins Netz. Gleich eine ganze Tätergruppe beging seit Anfang Dezember 2022 insgesamt 17 Diebstähle in einem bäuerlichen Selbstbedienungsladen in Liebenfels. Mithilfe einer Überwachungskamera wurden neun Tatverdächtige ausgeforscht. Ihnen, eine Frau und acht Männer im Alter von 16 bis 43 Jahren, wurden insgesamt 17 Diebstähle von Lebensmitteln zwischen dem 12. Dezember 2022 und dem 1. Feber 2023 nachgewiesen werden.

Keine Vegetarier

Hauptsächlich stahlen die neun rumänischen Staatsbürger Süßigkeiten, Brot, Limonaden und Fleischprodukte. Dem Besitzer entstand durch die Diebstähle ein Schaden von mehr als 1000 Euro. Im Zuge der Einvernahmen zeigten sich die Tatverdächtigen geständig.

Als Einzeltäter war hingegen ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit unterwegs. Er wurde am Samstag dabei ertappt, als er ein Verkaufspult eines Gemüse- und Obstverkaufsladen in Poppenhof im Bezirk St. Veit aufbrach und Bargeld stahl. Im Anschluss nahm er aus der gegenüberliegenden Verkaufshütte ebenfalls Bargeld mit.

Von Kamera aufgezeichnet

Auch in diesem Fall war die Überwachungskamera für die Klärung des Falls hilfreich. Aufgrund von Bildaufzeichnungen konnten die Polizeibeamten eindeutig den 28-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln. Er wurde noch am Samstag in Klagenfurt festgenommen werden.

Bei seiner Einvernahme wurden dem Mann insgesamt zwölf Diebstähle beziehungsweise Einbrüche in bäuerliche Selbstbedienungsläden seit Ende Jänner in Klagenfurt und im Bezirk St. Veit/Glan nachgewiesen. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert und wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.