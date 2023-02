Mehrere Diebe, die in den vergangenen Monaten in Selbstbedienungsläden im Bezirk St. Veit/Glan und in Klagenfurt-Land zugeschlagen haben, gingen jetzt den Beamten der Polizeiinspektion St. Veit an der Glan ins Netz. Gleich eine ganze Tätergruppe beging seit Anfang Dezember 2022 insgesamt 17 Diebstähle in einem bäuerlichen Selbstbedienungsladen in Liebenfels. Mithilfe einer Überwachungskamera wurden neun Tatverdächtige ausgeforscht. Ihnen, eine Frau und acht Männer im Alter von 16 bis 43 Jahren, wurden insgesamt 17 Diebstähle von Lebensmitteln zwischen dem 12. Dezember 2022 und dem 1. Feber 2023 nachgewiesen werden.