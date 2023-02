In der Nacht auf Montag wurde in einer Apotheke in Friesach im Bezirk St. Veit eingebrochen. Die bislang noch unbekannten Täter zerstörten zuvor im Außenbereich mit einer Schneestange eine Überwachungskamera. Über ein Fenster stiegen sie schließlich in das Verkaufslokal ein und brachen die Kassa auf. Eine Schadenshöhe steht laut Polizei noch nicht fest.