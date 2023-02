Mysteriöse Lichterketten am Kärntner Nachthimmel

"200 Lichter in einer Linie"

In den vergangenen Tagen gab es bereits mehrmals Sichtungen. Am Mittwoch tauchten die "unbekannten Flugobjekte" schließlich über der Burg Hochosterwitz auf. Ein Astronom erklärt, was es damit auf sich hat.