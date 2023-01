Mit einem Sonderkonzert startet die Trigonale in das Jubiläumsjahr – immerhin gibt es das Festival seit bereits 20 Jahren: Am 12. März tritt Gabriel Crouch vom Ensemble Gallicantus mit dem studentischen Chor der Princeton University New York in Tanzenberg auf. „Wir machen es uns nicht leicht“, sagt Intendant Stefan Schweiger und fügt hinzu: „Wir produzieren alles für die Trigonale neu.“