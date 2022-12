Hunderte Male wurde das Facebook-Posting eines jungen Kärntners mittlerweile geteilt. Johann Hartenberger aus Metnitz, Bezirk St. Veit, ist auf der Suche nach seinem Urnenring, den er verloren hat. Das Schmuckstück hat eine große Bedeutung für den 30-Jährigen: "Die Asche meiner verstorbenen Schwester ist darin, darum ist er mir sehr wichtig."

Verlorengegangen ist der Ring am letzten Novemberwochenende (26. bis 28. November). Wo und wann genau, das lässt sich leider nicht genau eruieren. "Ich war zwischen Samstag und Montag in Friesach, in Neumarkt (Steiermark), in Treibach und auch in Metnitz."

Außer bei der Arbeit hat Hartenberger den Ring immer getragen: "So war ein Teil meiner Schwester immer bei mir." Leider hat sich bis dato noch niemand gemeldet, der den Urnenring gefunden hat. Auf Facebook hat der 30-Jährige ein Foto von einem ähnlichen Ring veröffentlicht. Wenn sein Ring doch noch auftauchen würde, es wäre wohl das schönste Weihnachtsgeschenk für den Metnitzer.