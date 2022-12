Mit "großer Freude" postete Starkoch Wolfgang Puck Donnerstagnachmittag ein Foto seines ersten Enkelsohnes. Der Bub erblickte am 6. Dezember, dem Nikolaustag, das Licht der Welt und wird auf den Namen Maxwell Lyubim Lazaroff-Puck hören. Der Kleine ist das Kind von Pucks ältestem Sohn Cameron Lazaroff-Puck und dessen Frau Kate.

"Es fühlt sich wie gestern an, als ich Cameron im Arm hielt. Es gibt nichts Schöneres im Leben, als zu sehen wie die Familie wächst", schreibt Puck auf Instagram und verrät, dass er es kaum erwarten kann, Brei für seinen Enkel zu kochen.

Der 73-Jährige besitzt in den Vereinigten Staaten mehr als 70 Restaurants und kocht für die Stars bei der jährlichen Oscar-Verleihung. In diesem Jahr eröffnete er ein Restaurant am Flughafen in Wien.