Freitagnachmittag überholte ein 27-jähriger Rumäne auf der Ossiacher Bundesstraße (B 94) von Liebenfels kommend den Pkw eines St. Veiters. Er übersah ein davor fahrendes Auto, einer 45-jährigen Maria Rainerin, das in die Kreuzung Kraindorf abbog. Die Folge: Eine Kollision mit acht Verletzten. Der Pkw des Rumänen wurde gegen einen Baum geschleudert, überschlug sich und landete am Dach im Straßengraben. Seine Beifahrerinnen (40, 34 und 26), alle aus St. Veit, wurden zum Teil schwer verletzt. Der Pkw der 45-Jährige wurde 100 Meter weiter in eine Böschung geschleudert. Die Lenkerin und ihre mitgefahrenen Kinder (9, 7 und 5) und eine Freundin (8) wurden zur Abklärung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die B 94 war für mehrere Stunden gesperrt.

Postbus ließ Kinder aussteigen

Diese Sperre führte zum Vorfall mit einem Schulbus, der Eltern empört. Eine Mutter erzählt: "Nachdem der Busfahrer erfahren hat, dass die Sperre länger dauert, hat er die Kinder aufgefordert, den Bus zu verlassen und am Unfallort vorbeizugehen. Er werde umdrehen und nach St. Veit fahren." Die Schwester, selbst Mutter zweier betroffener Kinder, berichtet, ihr zehnjähriger Sohn habe sie angerufen: "Mama, da war ein Unfall, es wird länger dauern bis ich nachhause komme." Wenige Minuten später ein zweiter Anruf: "Wir haben jetzt aussteigen müssen und der Busfahrer hat gesagt wir sollen, vorbei am Unfall, Richtung Liebenfels gehen". Sie setzte sich sofort ins Auto und fuhr zum Unfallort. Dort alarmierte sie die Feuerwehr, dass ihre Kinder auf der anderen Seite vom Unfallgeschehen alleine warten würden. Die sammelte die Kinder ein und brachte sie an einen sicheren Ort. "Meine Zehnjährige hat erzählt, dass sie ein Auto am Dach liegen gesehen hat und dass überall Blut war", sagt die Mutter. Eine weitere Mutter berichtet: "Meiner Tochter wurde gesagt, sie muss aussteigen, und zwar nicht an einer Haltestelle. Sie hatte Angst, sie hat geweint, sie weint jetzt noch."

Kinder wollten aussteigen

Chrysanth Ebner, Regionalmanager Süd sagt dazu: "Es tut uns leid, was passiert ist, hätte so nicht sein dürfen, aber der Busfahrer habe es gut gemeint. Es war der Wunsch der Kinder". Der Busfahrer hatte den Auftrag, wieder nach St. Veit zu fahren und die Kinder zur S-Bahn zu bringen. "Allerdings wollten einige Kinder nicht mit. Ihre Eltern würden auf der anderen Unfallseite warten. Er hat sich dann überreden und einige aussteigen lassen. Den Rest hat er zum Bahnhof gebracht", sagt Ebner.