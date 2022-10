Acht Wochen sind es noch bis Weihnachten. Bei Schlagerstar Nik P. weihnachtet es aber schon jetzt ein wenig. In dieser Woche kündigte er ein ganz besonderes Geschenk für seine Fans an. Der Kärntner hat ein neues Weihnachtslied geschrieben. Dieses wird am 4. November erscheinen und trägt den Titel "Meine Frau, der Hund und ich (Happy Christmas)". Das verriet Nik P. nun auf Instagram – und gab auch gleich einen kleinen musikalischen Vorgeschmack. Zum Downloaden gibt es den Weihnachtssong ab 4. November unter http://umg.lnk.to/MeineFrauderHundundich.

Zum Ausklang eines herausfordernden Jahres setzt der Singer-Songwriter mit Gitarre und beruhigenden Klängen vor allem auf Entschleunigung. "Es war wieder mal viel zu tun, wie immer zu dieser Zeit", resümiert Nik P., der gemeinsam mit seinem Publikum seit Sommer 2021 einen regelrechten "Seelenrausch" erlebt. Sein gleichnamiges Album avancierte zum Nummer-1-Hit in seiner österreichischen Heimat, in Deutschland stürmte es die Top Ten.

Mal inspirierend nachdenklich, mal animierend leichtfüßig: Diesen Weg geht der Sänger mit "Meine Frau, der Hund und ich (Happy Christmas)" weiter und erzählt seine Weihnachtsgeschichte, in der sich jeder wiederfinden kann. Weil sie aus dem Leben gegriffen sei. Weil sie uns das in Erinnerung rufe, was wirklich zählt und wofür Weihnachten grundsätzlich stehen sollte: das Miteinander.

Zwangspause

Der Schlagerstar meldet sich damit nach einer Zwangspause zurück. Nik P. musste im Oktober nach einem Bandscheibenvorfall in einer Klinik in Salzburg operiert werden: "Es ging mir leider gar nicht gut. Ich konnte weder stehen noch gehen noch laufen." Mittlerweile geht es ihm wieder besser.