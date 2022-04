"So ein Jubiläum kann nicht jeder feiern. Wir können stolz sein. Es ist aber auch eine große Verantwortung für eine Institution, die 950 Jahre alt ist. Es wäre eine Katastrophe, wenn sie in meiner Zeit tscharre gehen würde." Der Stolz von Bischof Josef Marketz bezieht sich auf das Bistum Gurk, auf das Mensalgut für den jeweiligen Bischof des Landes, das auf eine Stiftung der Gräfin Hemma von Zeltschach zurückgeht. Nach Salzburg ist es das zweitälteste in Österreich.