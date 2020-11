Facebook

Uhrmachermeister Stefan Kogler präsentiert die Uhren seiner eigenen Marke „be banana“ © Markus Traussnig

Seit 100 Jahren ticken die Uhren im Uhrmachermeisterbetrieb Kogler in Friesabetrieb Kogler in Friesach richtig. Stefan Kogler (40) führt den Familienbetrieb gemeinsam mit seiner Frau Kathrin bereits in vierter Generation. Im Jahr 1920 wurde das durchgehend als Familiengeschäft geführte Unternehmen in Friesach am Hauptplatz gegründet und in der Folge aufgebaut.