Im Stift referieren am Freitag Fachleute unter anderem über mögliche Kooperationen zwischen Forstwirtschaft und Regionalentwicklung. Die Österreichische Forst und Kulturtagung findet heuer zum sechsten Mal statt.

St. Georgen am Längsee

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Wald hat so viel Positives zu bieten - das soll unter anderem bei der Tagung transportiert werden © Africa Studio - stock.adobe.com

Das Stift St. Georgen am Längsee ist am Freitag Schauplatz der 6. Österreichischen Forst und Kultur Tagung. Das diesjährige Thema ist die Zusammenarbeit auf betrieblicher und regionaler Ebene. „Wir wollen Bewusstseinsbildung für den Wald schaffen und zeigen, was für den Wald und für die Menschen geleistet werden kann“, sagt Andreas Holzinger, Obmann des Vereins Forst- und Kultur-Service, der die Tagung zusammen mit dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus veranstaltet. Sinnvolle Nutzung und das Bewahren von Traditionen sind zwei der Schlagwörter. Die Vorträge sind öffentlich zugänglich.