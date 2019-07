Nepalesischer Expeditionsveranstalter meldete am Donnerstag erfolgreiche K2-Expedition. Unter den 19 Bergsteigern, die den zweithöchsten Berg der Welt bezwangen, ist auch der Metnitztaler Hans Wenzl.

Hans Wenzl auf dem Mount Everest © Privat

Er ist mit 8611 Metern der zweithöchste Berg der Welt. Der Metnitztaler Hans Wenzl hat den K2 jetzt bezwungen - und das ohne zusätzlichen Sauerstoff. Wie der nepalesische Expeditionsveranstalter "Seven Summit Treks" am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite meldete, schafften insgesamt 19 Bergsteiger den Aufstieg auf den Achttausender. Auf der Liste ist auch der Name des Kärntners zu finden.