Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Themel, Zitter, Bein, Schmied und Hinteregger (von links) nehmen Abschied © Privat

Man kennt es ja von den Rolling Stones, die seit einer gefühlten Ewigkeit eine ausverkaufte Abschiedstournee nach der nächsten abliefern. Beim Kärntner Ableger, der St. Veiter Kultband Roletts, ist das eher unwahrscheinlich. Am Freitag findet auf Gut Taggenbrunn bei St. Veit der Auftakt zur letzten Konzertserie statt. „Wir sind fast alle schon über 70 Jahre jung. Da muss man mit Kraft und Energie sparsam umgehen. Die Fans sollen uns so in Erinnerung behalten, wie sie uns seit Jahrzehnten kennen“, sagt Drummer Bernhard Zitter (71), der die Roletts Ende 1964 mit Pianist und Leader Reinfried Bein (70) gegründet hat. Im Mai 1965 folgte der erste Auftritt. Der Rest ist Geschichte.