Die Trauer im LKH Feldbach ist groß: Primarius Christian Kukla verstarb im Alter von 53 Jahren © Fotomontage: Trummer, LKH Feldbach

Er hinterlässt nicht nur fachlich eine große Lücke, auch als Mensch wird Christian Kukla sehr fehlen. Kukla hat am vergangenen Donnerstag (16. Mai) im Alter von 53 Jahren den Kampf gegen eine schwere Krankheit verloren. Der gebürtige Wiener (28. September 1965) lebte in Feldbach und St. Veit an der Glan in Kärnten.

