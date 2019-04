So wird das Wetter beim Vierbergelauf

Ab heute, Dienstag, wird das Wetter schöner. Doch am Freitag, dem Tag des Vierbergelaufs, soll es wieder regnen. Am Samstag kühlt es ab.

Es wäre nicht das erste Mal, dass es beim Vierbergelauf regnet © Peutz

Das sprichwörtliche Aprilwetter haben die Kärntner und Osttiroler zum Monatsende noch einmal so richtig zu spüren bekommen. Nach einem laut Wetterdienst „Ubimet“ insgesamt um rund 1,5 Grad zu warmen Monat überraschte am Wochenende ein plötzlicher Wintereinbruch den Süden Österreichs. Am Sonntag verzeichnete man Neuschneemengen von 5 bis 15 Zentimetern in höheren Tallagen, wie im Lesachtal, aber auch am Loiblpass, und sogar 70 bis 80 Zentimeter in den Karnischen Alpen, bilanziert Christian Stefan von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg).

