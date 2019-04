Facebook

Das Mädchen wurde in die Notfallaufnahme des Klinikum Klagenfurt gebracht © Weichselbraun

Vor der Neuen Mittelschule Althofen hängt eine schwarze Fahne. Die Schüler wurden psychologisch betreut, als sich am Montag die Nachricht verbreitete, dass eine 13-jährige Mitschülerin am Sonntag verstorben war. Direktorin Ingrid Zemrosser erinnert an „ein nettes, fröhliches, hilfsbereites Mädchen“ und denkt mit den Kindern der Schule an die Eltern und Geschwister.