Ein Dieb hatte es auf die am Beifahrersitz abgestellte Handtasche abgesehen. Eine Bankomatkarte und persönliche Dokumente wurden entwendet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei ermittelt © Furchs

In der Nacht auf Sonntag schlug ein bisher unbekannter Täter bei einem unter einem Carport eines Wohnhauses in Liebenfels geparkten Pkw eine Seitenscheibe ein und stahl eine auf dem Beifahrersitz abgestellte graue Handtasche. In der Handtasche waren eine Bankomatkarte und persönliche Dokumente der Besitzerin verwahrt. Die genaue Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.