Die Bäckerei Stocklauser aus Weitensfeld bäckt seit 110 Jahren feine Backwaren – auch für die VIP-Lounge von Borussia Dortmund. Am Wochenende wird das Jubiläum gefeiert.

Martin, Michaela und Hannes Stocklauser (v.l.) mit dem 8-Kilo-Hausbrot für die Champions-League © Köstinger

Das Gurktal ist in der UEFA Champions League vertreten. Nicht sportlich, aber als Kraft- und Genussspender ist das „Hausbrot“ der Bäckerei Stocklauser aus Weitensfeld im VIP-Bereich bei den Heimspielen von Borussia Dortmund ein Hit. So auch am vergangenen Mittwoch beim CL-Heimspiel gegen Brügge.