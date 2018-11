Facebook

Von einem Schneeräumunimog (Symbolbild) wurde der Arbeiter überrollt © Helmut Stöflin

Ein 53-jähriger Arbeiter ist am Dienstagvormittag bei einem Unfall in Althofen (Bezirk St. Veit an der Glan) schwer verletzt worden. Der Schneepflugfahrer wollte gegen 10.45 Uhr am linken Hinterrad seines Unimogs eine verklemmte Schneekette lösen. Dabei legte er sich unter das Fahrzeug. Plötzlich setzte sich das tonnenschwere Gefährt in Bewegung und überrollte den Arbeiter im Hüftbereich. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.