Klagenfurt, St. Veit Hitlergruß gezeigt: Haft- und Geldstrafe für Deutschen

45-Jähriger wurde am Montag am Landesgericht Klagenfurt wegen Wiederbetätigung zu zwölf Monaten bedingter Haft und 1440 Euro Geldstrafe verurteilt. Urteil nicht rechtskräftig.

Wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung ist am Montag am Landesgericht Klagenfurt ein 45-jähriger Deutscher zu zwölf Monaten bedingter Haft und 1.440 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Dem Mann war vorgeworfen worden, mitten in St. Veit an der Glan Naziparolen geschrien und die Hand zum Hitlergruß erhoben zu haben. Außerdem hatte er auf Facebook das Bild eines Reichsadlers gepostet.