Einer der Männer gab sich als Polizist aus © APA/BARBARA GINDL

Am Dienstag um 6 Uhr früh läuteten zwei unbekannte Männer an der Wohnungstüre einer 26-jährigen Frau im Bezirk St. Veit an der Glan. Einer der beiden Männer war zivil gekleidet, hatte eine Arzttasche und einen Ausweis, welcher ihn als Amtsarzt auswies. Der zweite Mann trug eine blaue Tellerkappe der Polizei und einen blauen Pullover mit der Aufschrift „Polizei". Der vermeintliche Amtsarzt gab der Frau zu verstehen, dass er vom Jugendamt der Bezirkshauptmannschaft St. Veit sei und den Auftrag habe, die einjährige Tochter auf Verletzungen zu untersuchen.