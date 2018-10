Facebook

© Gert Köstinger

Durchwachsen war das diesjährige Pflanzenbaujahr für Kärntens Landwirte. Sowohl im Grünland wie auch im Ackerbau haben die heimischen Bauern Ernteeinbußen in Millionenhöhe zu tragen. Hagelereignisse, vor allem aber ausbleibende Niederschläge und die lang anhaltende Sommerhitze seien dafür verantwortlich, bestätigte Johann Mößler, Präsident der Kärntner Landwirtschaftskammer, beim Pressegespräch zu „Kärntner Erntebilanz 2018“ am Mittwoch in Althofen: "Im Vergleich zu andern Bundesländern gab‘s aber eine passable Ernte. Kärnten ist damit mit einem blauen Auge davongekommen."