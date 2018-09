Neue Geräte blitzen in beide Richtungen. Radarkasten an der Kärntner Grenze zählte zu Spitzenreitern – bis er zerstört wurde.

Der beschädigte Radarkasten © Köstinger

Zwölf Schüsse hat in der Nacht auf Montag ein Unbekannter auf den Radarkasten in Dürnstein an der Grenze zwischen Kärnten und der Steiermark unweit von Friesach abgefeuert. Die Schüsse fielen aus einer Pistole, Kaliber 9 Millimeter. Der Radarkasten ist zerstört und wurde abgebaut. Einige Einwohner haben die Schüsse zwar gehört, nachdem sie aber um 4.30 Uhr in der Früh fielen, dachten sie an einen Jäger oder Brauchtumsschüsse.

Dürnstein Löcher im Laser: 12 Schüsse auf Radargerät