Micheldorf, Friesach 800.000 Euro flossen in zwei Wegprojekte

Eröffnung des Güterweges in "Schödendorf" © KK/Büro LR Gruber

8,8 Millionen Euro werden heuer vom Land Kärnten in Güterwege und Verbindungsstraßen im ländlichen Gebiet investiert. 800.000 Euro flossen in zwei Wege des Bezirkes – und zwar in den Güterweg „Schödendorf“ in der Gemeinde Micheldorf und in das Wegprojekt „Zienitzen West“ in der Stadtgemeinde Friesach. Beide wurden vor Kurzem feierlich eröffnet.

600.000 Euro der Kosten übernahm das Agrarreferat, den Rest brachten die jeweiligen Gemeinden und Interessenten auf.

„Durch beide Wege wurden neben landwirtschaftlicher Nutzfläche und Waldfläche auch Häuser und Höfe von Anrainern erschlossen“, sagt Straßenbaureferent und Landesrat Martin Gruber (ÖVP).

25.000 Kubikmeter

Der Güterweg „Schödendorf“, die einzige Verbindung in den Ort, wurde vom Agrarbauhof mit einer höheren Lastklasse dimensioniert, damit er auch für Holztransporter mit Hänger geeignet ist. Bei der Straße in Zienitzen konnte durch eine komplett neue Trassenführung eine Gefahrenstelle entlang einer sehr steilen Böschung beseitigt werden. 25.000 Kubikmeter Erdmaterial wurden bewegt.

Verkehrsfreigabe in Zienitzen Foto © KK/Büro LR Gruber