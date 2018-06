Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bischof Schwarz im Gurker Dom: "Fromme Leute bleiben in Erinnerung" © KLZ/Traussnig

Zum traditionellen "Hemmafest" im Dom zu Gurk feierte Diözesanbischof Alois Schwarz seinen letzten Gottesdienst in Kärnten. Er wird am Sonntag als Bischof von St. Pölten amtseingeführt. Schwarz bat in seiner Predigt dafür, „dass das Land Zukunft hat.“ Auch wenn er künftig Bischof in St. Pölten sei, so wisse er sich „Gurk und dem Land Kärnten weiter verbunden.“ Die Frömmigkeit der Leute, wie sie Feste feiern, das werde ihm in Erinnerung bleiben. Schwarz dankte Landeshauptmann Peter Kaiser für dessen „Umsicht für das Land, für die Bedächtigkeit, für sein wachsames Herz für die sozialen Fragen der Menschen.“ Gemeinsam habe man etwa in der Flüchtlingskrise viel zustande gebracht, strich der Bischof hervor.