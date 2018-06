Facebook

Schlossherr Constantin Staus-Rausch mit dem restaurierten Gemälde © (c) Dieter Kulmer

Auf Schloss Grades im Metnitztal schreitet die Sanierung des historischen Hauses zügig voran. Im Zuge der Arbeiten verließ das zwei mal drei Meter große Leinwandgemälde "Das Gastmahl der Esther" von Josef Ferdinand Fromiller Ende des Vorjahres erstmals seit 300 Jahren seinen Platz an der Decke des Salons. Die Jahrhunderte hatten am Bild ihre Spuren hinterlassen. Die Restauratoren Harald Wiedergut und Hubert Nageler waren die vergangenen Monate unter anderem damit beschäftigt, den Ruß zu entfernen und einen Riss in der Leinwand zu schließen.

Dienstagnachmittag wurde das restaurierte Gemälde im Schloss der Öffentlichkeit präsentiert. "Es weist einen unheimlichen Reichtum an Details auf, die vorher nicht zu erahnen waren", sagt Schlossherr Constantin Staus-Rausch und verweist auf den Brillantschmuck Perserkönigs Xerxes, der sich als dreidimensional erweist. Die Falten des Tischtuchs sind jetzt deutlich zu erkennen. Und man sieht auch, dass Vögel und Pasteten den Gästen kredenzt wurden.

