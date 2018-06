Facebook

Die Verletzten wurden ins Krankenhaus Friesach gebracht (Symbolbild) © KLZ/Jürgen Fuchs

Am Donnerstagvormittag war ein 78-jähriger Steirer mit seinem Auto auf der Friesacher Straße (B317) Richtung Süden unterwegs. In Micheldorf im Bezirk St. Veit/Glan wollte er links in die Töscheldorfer Landesstraße einbiegen. Dabei übersah er einen 69-jährigen Motorradlenker aus Wien, der auf der B317 in Richtung Friesach fuhr.