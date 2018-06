Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Unwetter-Einsatz der Feuerwehren im oberen Lavanttal und in der Innerkrems: Mehrere Gebäude und Keller standen unter Wasser. Muren verlegen Straße aufs Klippitztörl. Drei Häuser von Außenwelt abgeschnitten.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schwere Unwetterschäden in der Innerkrems © KK

Kein Tag ohne Unwetter. Am Donnerstag Nachmittag zog eine Front im Norden Kärntens eine Spur der Verwüstung. Im Raum von Bad St. Leonhard gingen zwischen 15.30 und 17 Uhr heftige Gewitter nieder. Bei der Ortsdurchfahrt musste der Verkehr immer wieder angehalten werden. Die Wassermassen bedrohten mehrere Gebäude. Firmen, die Sparkasse und mehrere Keller standen unter Wasser. In den Gräben im oberen Lavanttal richteten Serien von Murenabgängen Schäden an, die noch gar nicht richtig abzuschätzen sind. Auch die Obdacher Bundesstraße war aufgrund zahlreicher Vermurungen unpassierbar.