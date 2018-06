Am Dienstag Nachmittag brauten sich über dem Bezirk St. Veit dunkle Gewitterwolken zusammen. Durch den Starkregen wurde in der Ortschaft Mail eine Straße überflutet. Autofahrer wurden geborgen.

Derzeit vergeht in Kärnten kaum ein Tag ohne ein schweres Gewitter. Am Dienstag Nachmittag brauten sich über dem Bezirk St. Veit dunkle Wolken zusammen. Im Görtschitztal und im Glantal begann es zu schütten. In Mail wurde vor 17 Uhr eine Straße überflutet. Autofahrer saßen fest. Sie wurden von Männern der Feuerwehr und Mitarbeitern eines Abschleppunternehmens in Sicherheit gebracht.