St. Veit Polizisten stellten Schläger auf der Flucht

Schwere Schlägerei in einem Lokal in St. Veit in der Nacht auf Sonntag. Zwei St. Veiter (18 und 27 Jahre alt) mussten unbestimmten Grades verletzt in Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden. Unter Tatverdacht: ein Rumäne (31).