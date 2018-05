Alfred Riedl legt für Fußball-WM in Russland auch eine Uhr für Nationalteam in Peru auf, wo man schon an 109 Verkaufsstellen präsent ist. Mexico und Kolumbien als Hoffnungsmärkte.

Am Geschäft mit der Fußball-WM in Russland nascht auch Alfred Riedls Uhrenmarke Jacques Lemans mit. Von der Fifa genehmigt gibt es im Design des peruanischen Nationalteams – weißes Trikot mit diagonalem Rotstreifen – eine eigene WM-Uhr. "Peru ist seit 1982 erstmals wieder für die Fußball-WM qualifiziert. Wir haben in Peru 109 Verkaufspunkte und wollen die Begeisterung nützen", sagt Jürgen Allesch, der für Jacques Lemans Südamerika betreut. Bei der Exportmission der Wirtschaftskammer Kärnten knüpfte er nun Kontakte in Kolumbien.