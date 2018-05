In einem alten Stall in Launsdorf bei St. Veit gründete Horst Burgstaller die Bio-Getränkemarke Mabura – und bewältigt damit ein Kindheitstrauma.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mabura-Abfüllung in Launsdorf © Mabura/KK

Es ist eine der bemerkenswertesten Gründungen in Kärnten der letzten Zeit. Der Althofener Horst Burgstaller, Tischlermeister, selbstständig seit seinem 22. Lebensjahr und erfolgreicher Unternehmer als Inhaber und Geschäftsführer der T4L GesmbH, die die Infrarot-Heizung „Elias“ vertreibt, hatte Lust auf ein neues Metier. In einem 260 Jahre alten Stall in Launsdorf bei St. Veit/Glan gründete er die Bio-Getränkefirma Mabura GesmbH und begann Anfang des Jahres mit der Abfüllung.

Gründer Horst Burgstaller © Mabura/KK

Eine Million Euro hat Burgstaller laut eigenen Angaben in den Standort und die (geschützte) Marke investiert und sieben Mitarbeiter angeheuert. Die voll digitalisierte Anlage ließ er von Giovanelli in Spielberg bzw. von STH Getränketechnik im niederösterreichischen Wagram bauen. Sie kann in einer Stunde bei Bedarf 2000 Liter abfüllen.

Flüssige Naturessenz Die Mabura GesmbH am Fuße der Hochosterwitz setzt auf (streng geprüfte) Bio-Teegetränke und Sirupe aus natürlichen Früchten, Gewürzen und Kräutern. Werbeslogan: „Die Seele der Pflanzen“. www.mabura.at

"Der Paradiesische"

Warum biologische Getränke? Die Antwort liegt in Burgstallers Kindheit. „Wenn ein Getränk nicht schiach schmeckt, kann’s nix.“ Das hätten Oma und Mutter immer zu ihm gesagt, so Burgstaller – und tritt jetzt den Gegenbeweis an. „Ich wollte ein Getränk machen, das keine Kalorien hat, ohne raffinierten Zucker hergestellt wird und nur aus natürlichen Trockenfrüchten, Gewürzen, Blättern und Kräutern gemacht wird, dazu eigenes Quellwasser. Es ist einfach das drin, was draufsteht – sonst nix. Keine Etiketten, die sich lesen wie aus dem Chemielabor“, so der dreifache Vater und junge Opa – er wird heuer 50. Alles Bio, nur Glasflaschen, kein Plastik. Sogar die Klebestreifen auf der Verpackung sind bei Mabura aus Papier.

Die Zutaten (nicht zu verwechseln mit Inhaltsstoffen) kauft Burgstaller bei biozertifizierten Händlern. Die Lieferanten kommen aus der halben Welt, getrocknete Mandeln aus Sizilien, Ananas aus Sri Lanka. Der Produktionsprozess der Teegetränke (was die Mabura-Säfte eigentlich sind) und der Sirupe beginnt jeweils am Vortag mit dem Ansetzen der Früchte im Tank. Die Produktpalette reicht von den Mischungen „Die Kraft“ oder „Die Harmonie“ bis zu Tee-Sirups wie „Der Paradiesische“ oder Snackmischungen.

Online-Shop

Der Online-Shop läuft gut, im Juni soll es auch einen Ab-Hof-Verkauf in Launsdorf geben. Zielgruppe: Private, Reformläden, Gastronomie, Hotellerie. Anfragen von deutschen Handelsketten, die die Mabura-Säfte in PET-Flaschen haben wollten, hat Burgstaller abgelehnt.

Als Nächstes plant er einen Bio-Kräutergarten und eine Bienenzucht.



Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.