Drei St. Veiter machen seit kurzer Zeit gemeinsame Sache. Daniel Billy Kreuzer (23), Jakob Reif (25) und Kevin Joham (23) haben sich der Nachhaltigkeit verschrieben, ihre Devise zu ihrem Job gemacht und ihr Unternehmen „Planetwise Partners“ gegründet. „Wir sind eine Unternehmensberatung mit den Schwerpunkten Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Immer mehr Unternehmen möchten sich der Nachhaltigkeit verschreiben und sich in diesem Bereich verbessern. Wir decken die Bereiche Gesetzliches, Förderungen und Auflagen sowie Öffentlichkeitsarbeit ab“, erklärt Kreuzer.

Die drei Freunde kennen sich schon seit Kindertagen. „Kevin und Jakob wollten eigentlich immer etwas gemeinsam machen. Ich war Fußballer beim WAC, musste diesen Traum aber verletzungsbedingt aufgeben. Seit einigen Jahren arbeite ich bei Albin Knauder in Wolfsberg. Er ist auch Unternehmensberater in Sachen Umweltmanagement. Da Albin in Pension geht, war ich bereit dafür, etwas Eigenes zu machen“, erklärt Kreuzer.

Seit kurzem machen die drei St. Veiter also gemeinsame Sache. „Jakob und Kevin arbeiten nebenbei noch auf der Bezirkshauptmannschaft. Ich werde mich hauptberuflich um unser Unternehmen kümmern. Zusätzlich machen wir drei auch derzeit den Master in ‚Energie- und Umweltmanagement‘ auf der Alpen-Adria-Universität.“

Der Sitz des Unternehmens befindet sich derzeit im Schloss Hunnenbrunn. „Wir sind aber sehr viel unterwegs. Wenn uns ein Unternehmen kontaktiert, schauen wir uns vor Ort an, ob alle Abläufe nachhaltig sind, erstellen passende Konzepte und wenn gewollt, kümmern wir uns um die EMAS-Zertifizierung“, erklärt Kreuzer. EMAS steht für Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) und ist ein Gemeinschaftssystem aus Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung für Betriebe und Unternehmen, die ihre Umweltleistung verbessern wollen.

„Es war zwar nicht leicht, ein Unternehmen zu gründen, da wir alle noch recht jung sind, aber das bringt auch einen frischen Wind mit sich“, sagt Kreuzer. Ein bekannter Kunde von den Jungunternehmern? „Die Simonhöhe. Das Skigebiet möchte viele Projekte im Bereich Nachhaltigkeit umsetzen. Die Zusammenarbeit läuft gerade an“, erklärt Kreuzer. „Wir haben auch Angebote für Privatpersonen. Sei es Hilfe bei Förderungen oder anderen Nachhaltigkeitsfragen.“