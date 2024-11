Am Freitag, 29. November, öffnen sich die Türen von „MsPossible Frauenfitness“ im Ärztezentrum St. Veit. Die Klagenfurterin Sedina Mandzic eröffnet das Fitnessstudio in St. Veit. „Mein Mann, Adel, betreibt das EMS-Fitnessstudio in der Lastenstraße 27. Ich dachte mir, St. Veit wäre der passende Ort um unser Unternehmen zu erweitern und deshalb hab ich mich entschieden ein Studio nur für Frauen zu eröffnen. Ich wollte einfach einen Ort schaffen, wo Frauen Frauen sein können und sich wohlfühlen.“

Angeboten werden Zirkeltraining, eine Körperanalyse und auch Ondamatrix. Ondamatrix ist ein Konzept zur Fettreduktion und Hautstraffung. „Wir arbeiten hier mit einem Infrarotgürtel. Die Durchblutung wird gefördert und man nimmt gezielt am Bauch ab“, erklärt die 29- Jährige.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann wird sich Mandzic um die Kunden kümmern. „Adel kümmert sich um das Ernährungstraining.“

Eröffnet wird das Studio im Ärztezentrum © KLZ

Das Fitnessstudio wird am ehemaligen Standort der Fitnesskette „Mrs. Sporty“ eröffnet. „Die Räumlichkeiten waren natürlich vorhanden, wir hatten aber trotzdem noch viel Arbeit. Wir haben eine Küche, eine Getränkebar, eine kleine Kaffeeecke errichtet. Wir freuen uns jetzt schon sehr, am Freitag von 10 bis 20 Uhr Eröffnung zu feiern.“

Geöffnet hat „MsPossible Fitness“ von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr. Sonntags hat das Fitnessstudio geschlossen.