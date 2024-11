Sie kennen einander bereits seit der gemeinsamen Schulzeit an der Handelsakademie Althofen. Das war vor 15 Jahren. Jedoch den Schritt vor den Traualtar gab es erst heuer. Die Rede ist von Christian Fasching aus St. Veit und Melanie Krainbucher aus Althofen. So richtig gefunkt hat es aber dann vor fünf Jahren bei einem gemeinsamen Pizza-Essen beim „Ciao Ciao“ in Pörtschach am Wörthersee. Das war am 20. Jänner 2019. „Und als am 18. Mai vor eineinhalb Jahren Christian mir den Hochzeitsantrag in Paris machte, war klar: Jetzt wird geheiratet!“, sagt die glückliche Braut.

„Laut chinesischem Horoskop ist 2024 das beste Jahr zum Heiraten. Das liegt einerseits daran, dass die Quersumme von 2024 die Zahl 8 ergibt, steht diese doch für die unendliche Liebe. Und das ‚Jahr des Drachen‘ eignet sich außerdem perfekt, um starke Bindungen und dauerhafte Liebe zu besiegeln“, sagt der 30-jährige Bräutigam. Sehr zur Freude seiner 29-jährigen Angetrauten.

Die standesamtliche Trauung zwischen dem Büroangestellten und der Berufsanwärterin zur Steuerberaterin ging vor der Standesbeamtin Martina Hölbling in Kraig über die Bühne. Kirchlich wurde anschließend in der Stiftskirche St. Georgen am Längsee vor Stiftspfarrer Christian Stromberger geheiratet. Dann ging es Richtung Pirkfeld zum „Brunnerhof“ von Iris Stromberger zum Hochzeitsmahl.

Übrigens: Die Hochzeitsreise ging auf die Insel Kos nach Griechenland. Zu den Hobbys der frisch Vermählten zählen unter anderem Skifahren, Tennis, Yoga sowie das Spielen auf der Steirischen Harmonika.