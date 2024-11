Am Mittwoch, 13. November, war eine 63-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirchen mit ihrem Lebensgefährten auf dem sogenannten Jägersteig unterwegs. Dieser führt vom Falkertsee in der Gemeinde Reichenau in Richtung Falkertspitz. Nach rund 150 Höhenmetern erlitt die Frau eine gesundheitliche Beeinträchtigung, weiterzugehen, war ihr nicht möglich. Der Lebensgefährte verständigte daraufhin die Rettungskräfte.

Hubschrauber musste ausfliegen

Die Sanitäter der Johanniter-Unfall-Hilfe eilten gemeinsam mit einem Polizisten zur Hilfe und führten die Erstversorgung durch. Im Anschluss wurde die Frau vom Team des Rettungshubschraubers „RK 1“ weiter versorgt und mittels Seilwinde geborgen. Sie wurde in das Landeskrankenhaus (LKH) Villach geflogen.